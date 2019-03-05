Karatenin yıldızları

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ençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Okullar arası Yıldızlar Karate Adana İl Seçmeleri
sona erdi. Asım Savaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda 60 okuldan 334 sporcu başarılı olabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.
Seçmelerin sonunda yıldız kızlar katada Sudenaz Altunay; yıldız kızlar kumitede Esin Saygan, Sevde Tokses, Şevval Özdemir, Sudenaz Altunay, Mihriban Güngör, Simay Cünnük, Nisa Tunç; yıldız erkekler katada Recep Metehan Burhan; yıldız erkekler kumitede ise Atacan Özder, Anıl Elçi, Oğuzhan Başbudak, Diyar Hasanoğlu, Görkem Sağlam, Efe İpekdağ, Emirhan Keskinkılıç, Akif Demir, Muhammet Hasanoğlu ve Efe Köseaydın
kilolarında dereceye girmeyi başardı.