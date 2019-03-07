Seyhan meclisinde tartışma bitmedi

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Meclisi'nin beş yıllık çalışmasının son ayının ikinci oturumunda konuşan CHP'li Ahmet Ataş, "Kibir zehirlenmesine yakalanan insanlar muvaffak olamamışlardır" dedi. Mart ayının ikinci oturumuna Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar katılmadı. Seyhan Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Yusuf Akıncı, meclis katipleri Yasemin Çelik ve Nurul Feda İnep başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan yeniden meclis üyesi gösterilmeyen Çukurova Özürlüler Derneği (ÇözDer) Başkanı CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Ataş, veda konuşması yaparak, "Naçizane 9 aydır bu meclisteyim. Bugüne kadar çok fazla siyasi konulara girmedim, çünkü benim çok hassas noktada olan kurumum var. Tarafsız insanlar var, her düşünceden insanlar var. Ama ortak bir sorunları var. Bunları zaman zaman dile getirdim burada. Bazı sorunlar kabul gördü, bazıları kabul görmedi" diye konuştu.Meclise geldiğinde, kendisine insanların bu meclisi hiç görmediklerini belirterek, "Biz de görebilir miyiz" dediklerini anlatan Ataş, "Tabi görebilirsiniz, halka açıktır, misafir yerimiz var, gelin oturun diyordum ve o insanları buraya davet ettim. Ama gördüğüm kadarıyla biz belediyenin önüne "halkın belediyesi" diye yazmışız. Yani başta ben olmak üzere, herkesi zan altına sokmak istemiyorum, burada ben ne halkı gördüm, ne de halkın temsilcilerini gördüm. Başta kendimi söylüyorum. Dolayısıyla ben doktor filan değilim, tıpta bir kibir zehirlenmesi diye bir tabir var" dediAK Parti Grubu adına konuşan Esef Şahin ise, Özel Kalem Müdürlüğü'nden 5 yıllık dönem içerisinden kaç kişinin memur yapıldığını sordu. Bir aileden 2 kişinin memur yapıldığına dair duyumlarının bulunduğunu belirten Şahin, "Bundan ötürü, mümkünse bir dosyalarının alt nüshalarıyla beraber yarın teslim edilmesini istiyoruz" dedi. Önceki gün toplanan mecliste 5 mimar alımına ilişkin meclis kararı komisyona havale edilmeden, idareden geldiği şekliyle oylama yapılmış ve karar oy çokluğuyla meclisten geçmişti. Bu kararın yanlış olduğu ileri sürüldü. MHP'li Rahmi Benli MHP Grubu adına yaptığı konuşmada, 59 aydır meclis üyesi olduklarını ve 60 aya girdiklerini söyledi. 59 ayda belediyeye bağlı kuruluşlarına kadro ihdas talebinin daha önce de geldiğini kaydetti.