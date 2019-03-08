Polisim dedi, 1,5 milyon doları dolandırdı

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İstanbul'dakendisini polis olarak tanıtıp, Birgül Gündoğru'dan kocasını tutuklama tehdidiyle 1.5 milyon liralık altın ve 58 bin TL'sini alan sahte polis Adana'da yakalandı. Dolandırıcılık olayı 5 Mart'ta İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşandı. Birgül Gündoğru'ya telefonla ulaşan dolandırıcılar, kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, çok gizli bir operasyon yürüttüklerini söyledi. Telsiz sesi eşliğinde konuşan sahte polis, "İstanbul'da bir kuyumcu soyuldu. Olay yerinde kocanızın kimliği bulundu. Biz, kocanızın suçsuz olduğunu biliyoruz, ancak onu aklamak için evdeki altın ve paraların seri numaralarını kontrol etmemiz lazım. Aksi taktirde kocanız tutuklanacak" dedi. Anlatılanlar karşısında büyük bir panik yaşayan kadın, telefonda verilen talimatı yerine getirmek için harekete geçti. Evde bulunan bir milyon 500 bin lira değerindeki altın ve 50 bin TL'yi bir poşete koyan Gündoğru, poşeti istenilen sokağın başına bıraktı. Zanlılardan biri, poşeti alırken hızlı bir şekilde eve dönen Gündoğru, başından geçenleri kocasına anlattı. Dolandırıldıklarını anlayan çift polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerinden Hüseyin A.'nın İstanbul'dan otobüsle Mersin'in Tarsus ilçesine geldiğini oradan da otobüs firmasına ait servisle Adana'ya doğru yola çıktığını tespit etti. Zanlının içinde olduğu servis minibüsünü takibe alan Adana polisi, aracı Adana Merkez Otogarı'na yakın bir noktada kontrollü bir şekilde durdurdu. Polis, Birgül Gündoğru'dan çalınan 58 bin TLnakit para ve bir milyon 448 bin lira değerindeki çeyrek, tüm, yarım altınlarla birlikte altın bilezik, kolye, zincir ve yine altın takı setlerinden oluşan ziynet eşyasını buldu.