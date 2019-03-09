Erhan ÖZMEN: Kadın

BUGÜN NELER OLDU

Kadınları öldürmeyin!Kadınları istismar etmeyin!Kadınlara şiddet uygulamayın!Kadınlara iş verin!Kadınlara eğitim hakkı verin!Kadınlar… Kadınlar… Kadınlar… Yıl 2019'da, topraklarının adı Ana-dolu olan, seçme ve seçilme hakkını kadınlara modern toplumlardan çok daha önce vermiş bir toplumda ben hala yukarıdaki gibi sonsuz sayıda cümle kurabildiğim için utanıyorum.O nedenle Nazım Hikmet'in toplumumuzda kadını en güzel anlatan şiirini paylaşmak istiyorum.KADINKimi der ki kadın;Uzun kış gecelerinde yatmak içindir.Kimi der ki kadın;Yeşil bir harman yerinde, Dokuz zilli köçek gibi oynatmak içindir.Kimi der ki hayalimdir, Boynumda taşıdığım vebalimdir.Kimi der ki hamur yoğuran, Kimi der ki çocuk doğuran..Ne o, ne bu, ne döşek, ne köçek, ne ayal, ne vebal O benim kollarım, bacaklarım, başım, Yavrum, annem, karım, kız kardeşim Hayat arkadaşımdır