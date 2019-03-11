“İhya” başlıklı yeni bir konferans dizisi başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam tasavvufunun baş yapıtlarından olan Gazâlî'nin İhyâu Ulûmi'd- Din kitabından seçilmiş on temel konu çerçevesinde İhya" başlıklı yeni bir konferanslar dizisine başlıyor. "İhya" seminerlerinin ilki, kitabın Türkçe mütercimi olan Doç. Dr. Dilaver Selvi tarafından, 13 Mart'ta saat 17.00'de İlahiyat Fakültesi Mavi Salon'da gerçekleştirilecek. İhya konferansları dönem boyunca her Çarşamba günü fakültenin Mavi Salonu'nda öğrenciler, öğretim üyeleri ve halka açık olarak verilecek. İhyâu Ulumi'd- Din adlı kitap,Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Dilaver Selvi tarafından yeniden Türkçeye tercüme edilerek 40 ayrı kitap halinde basımı planlandı. Eserin 12 kitabı basılmış olup kalan kitaplarının basımı da devam ediyor.