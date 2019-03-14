Kıbrıs’ta ‘gençlik’ temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi iş birliği ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına "Gençlik" konulu fotoğraf yarışması düzenliyor. İki kategoride gerçekleşecek olan fotoğraf yarışmasında, yeni çekilen fotoğraflar arasından seçici kurul tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda dereceye girenlerin ödüllendirileceği belirtildi. Yarışmaya katılmak isteyenler fotoğraflarını elden veya elektronik posta yolu ile teslim edebilecek. Katılımı elden yapmak isteyenler fotoğraflarının içinde olduğu CD'yi en geç 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne, e-posta yoluyla başvuruda bulunacak olanlar ise millitarih@neu.edu.tr adresine yapmalar gerekiyor.