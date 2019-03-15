Mikrobiyolojide moleküler yöntemler masaya yatırıl

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) işbirliği ile 'Mikrobiyolojide Moleküler Yöntemler ve Güncel Yaklaşımlar' toplantısı, İrfan Günsel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Periyodik DESAM konferanslar dizininin sekizincisi olarak düzenlenen 'Mikrobiyolojide Moleküler Yöntemler ve Güncel Yaklaşımlar' toplantısında, 'Hastane Salgınlarının Önlenmesinde Moleküler Epidemiyoloji', 'Sıtmada Güncel Durum', 'Kırım- Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı ve Aşı Çalışmaları', başlıklı konferanslar verildi. Hastane Salgınlarının Önüne Geçilmesinde Etkili Olan Yeni Yaklaşımlar Paylaşıldı. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Otlu 'Hastane Salgınlarının Önlenmesinde Moleküler Epidemiyoloji' başlıklı sunumunda, hastane salgınlarının önüne geçilmesinde etkili olan yeni yaklaşımları dinleyicilerle paylaştı.