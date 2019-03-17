Gaziantep uçacak

BUGÜN NELER OLDU

Günlük olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'e direk uçak seferlerinin olduğu Gaziantep'ten Bursa'ya da seferler başladı. Bursa'nın ardından Kıbrıs ve Kuzey Irak'ın Erbil kentine de başlayacak olan seferlerin kentin turizm ve sanayisine önemli bir katkı sunacak. Yeni seferleri Gazianteplilere duyuran AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, yeni başlayan Bursa seferlerinin ardından önümüzdeki günlerde de Erbil ve Kıbrıs'a haftada 3 gün sefer konulmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Uluslararası havalimanı statüsünde olan Gaziantep Havalimanı'ndan yapılan seferlerin artmasının dünyanın dört bir yanına ticaret yapan sanayiciler kadar kente gelen turistler için de çok önemli olduğuna dikkat çeken Koçer, "Türk Hava Yolları'nın düzenli 3 şehre yapacağı seferlerin yanı sıra turizm sezonunda da direk olarak yapılacak Berlin, Viyana ve Düsseldorf seferleri de özellikle gurbetçilerimiz için büyük rahatlık sağlayacak" dedi. Gaziantep'in sanayinin ardından turizmde de gelirlerini arttırabilecek büyük bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Nejat Koçer, "Yeni seferler kentimizin turizm pastasından daha fazla pay almasına katkı yapacaktır. Ancak özellikle Erbil seferleri Irak'a ciddi bir rakamda ihracat gerçekleştiren sanayicilerimiz için büyük kolaylık sağlayacaktır. Gaziantep direk uçuşlarla dünyayla entegre oluyor. Uzun zamandır THY ile görüşmelerimiz sürüyordu. Yoğunluk durumuna göre sefer sayısı arttırılacak" diye konuştu. 13 Mart itibariyle Gaziantep-Bursa seferlerine başlayan THY, 21 Mart'ta Gaziantep-Erbil, 6 Nisan'da ise Gaziantep-Kıbrıs seferlerine başlıyor. Erbil ve Kıbrıs seferleri haftada 3 gün olarak başlayacak. 6 Nisan'da haftada tek uçuş olarak Gaziantep- Berlin seferlerine de başlayacak olan THY, Haziran itibariyle haftada 2 kez Ağustos ayına kadar seferleri sürdürecek.