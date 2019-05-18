Altıparmak: Finali oynarız

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep bugün saat 16.30'da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçını kazanarak Play-Off trenine binmek istiyor. Teknik direktör Altıparmak, Karabük'ten mutlu döneceklerini belirterek, "Play -Off finallerine adımızı yazdıracağız. Bu takım şampiyon olacak" dedi. Karabük maçına çok iyi hazırlandıklarını ve rakibi küçümsemediklerini aktaran Altıparmak, "Karabük deplasmanından galip gelip Play Off finallerine kalacağız ve oradan hedefimize devam edeceğiz. Sadece taraftarlarımızı üzdüğümüz için moralimiz bozuk. Bu takımın neler başarabildiğini herkese kanıtlayacağız" diye konuştu.