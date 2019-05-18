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ART-İZ yılsonu sergisi

Giriş Tarihi: 18.5.2019
Atölye ART-İZ yılsonu sergisi
Atölye Art-İz tarafından düzenlenen ve kendi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı resim sergisi düzenlendi. Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda düzenlenen sergiye öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Sanat Eğitmeni Ilgın Erdem'in önderliğinde öğrencilerin çalışmaları aileler tarafından çok beğenildi. 5-13 yaş aralığı öğrencilerin yapmış olduğu farklı tekniklerde resimler sergilendi. Atölye sanat eğitmeni Ilgın Erdem "Yıl içinde yaptığımız çalışmaların meyvesini aldığımız bu yılsonu sergisine 56 katılımcı öğrencinin 143 eseri sergilendi. Suluboya, akrilik, pastel, kolaj gibi tekniklerin yanı sıra ahşaplar üzerine yapılan resimlerle düzenleme sanatı da gerçekleştirildi" dedi.
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Atölye ART-İZ yılsonu sergisi
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