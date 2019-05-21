Kadınlar kendi işlerini kurdu

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin bünyesindeki sosyal tesislerde açılan meslek kurslarına katılan kadınların hayatları değişiyor. Boyacı mahallesindeki sosyal tesiste açılan Kuaförlük Kursu'na gelen ev hanımları meslek sahibi olarak hem para kazanıyor hem de sosyal hayatta daha başarılı oluyor. Kursa devam ederek meslek sahibi olan kadınların büyük kısmının hayalinde işyeri açmak var.Kızının kaza geçirmesi üzerine bunalıma girdiğini söyleyen 5 çocuk annesi Emine Özdemir, "Hayalimde bir şeyler yapmak, işe yaramak vardı ama imkan bulup da gerçekleştiremiyordum. Çocuğum kaza geçirdi, büyük sıkıntılar yaşadık. O psikolojiyle iyice bunalıma girmiştim. Burayı önerdiler, kendimi işe yaramaz hissederken birden önemli biri olduğumu gördüm. Şimdi bir meslek sahibiyim. 3 yerden işe çağırdılar" dedi. Daha önce tek başına bir yere gitmeye bile korktuğunu belirten 2 çocuk annesi Leyla Çiçek, "Özgüvenim yoktu, öyle yetiştirilmiştik. Burada hocalarımız sadece bize meslek öğretmediler, aynı zamanda bizim de birer birey ve önemli insanlar olduğumuzu öğrettiler. Burada çok farklı bir kişiliğe büründüm, sosyal bir insan oldum. Kursu bitirip sertifikalarımı aldım. Şu an evimde saç ve makyaj yaparak çocuklarımın ve kendimin ihtiyaçlarını karşılıyorum. Artık param var, kimseye muhtaç değilim" diye konuştu. Çocuklarını okula gönderdikten sonra kursa gelerek eğitim alan 2 çocuk annesi Gül Çete ise, diplomalarını aldıktan sonra evinin yakınında bir kuaför dükkanı açarak para kazanmaya başladığını söyledi. Çete, "Buraya uzak bir mahalleden geliyorum ama değdi. Sabah çocukları okula gönderince evde oturmaktansa buraya gelip meslek sahibi oldum. Artık bir işyerim var ve kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum. Ailemizin geliri arttı, Allah bu imkanı sağlayanlardan razı olsun" dedi.Halen 20 öğrencinin eğitim gördüğü sosyal tesiste tam eğitim almak isteyen toplam 357 saat ders verildiğini söyleyen Boyacı Sosyal Tesisi Müdürü Sibel Ay, "Özellikle genç yaştaki ev hanımları büyük ilgi gösteriyor. Burada eğitimlerini tamamlayanlar Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı sınavda başarılı olunca 'Kalfalık Belgesi' almaya hak kazanıyor. Bu belgeyi alan da işyeri açabiliyor. Kursiyerlerimizin çocuğunun hedefinde işyeri açmak var" diye konuştu.