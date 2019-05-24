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Palut: şehir çok istiyor

Demirspor özellikle maçın sonlarında iyi baskı kurdu. Biz de girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Şehrin çok istediği için finale yolculuk yapmak istiyoruz”

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Palut: şehir çok istiyor
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, play-off yarı final ilk karşılaşmasında Adana Demirspor'a karşı iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirtti. Palut, "Pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Maçın sonunda da rakip oyunu forse ederek baskı kurdu. Maçı gol atamadan ama gol de yemeden tamamladık. Rövanşta daha iyi oynayan, hak eden kazansın" şeklinde konuştu. İlk maçta deplasmandan golsüz eşitlikle dönmenin avantajlı bir durum olmadığını belirten Palut, "Bize düşen bu maçtaki eksikliklerimizi tamamlayıp, ikinci maça çok daha iyi futbolla, özellikle gol bölgesinde daha dikkatli olarak şehrin çok istediği Süper Lig için finale yolculuk yapabilelim. Oyunun genelinde hakimiyet bizdeydi. Rövanşta daha iyi oynayan, hak eden kazansın" dedi.
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Palut: şehir çok istiyor
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