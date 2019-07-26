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’de işletmeler deneyimlerini paylaşıyor

Giriş Tarihi: 26.7.2019
AOSB’de işletmeler deneyimlerini paylaşıyor
ADANA Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün (AOSB), işletmelerin verimlilik ve kalitelerinin arttırılmasına yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, sanayicilere ve çalışanlarına yönelik "Yalın Yolculukta Kilometre Taşları ve Deneyimler" konulu seminer düzenlendi. Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu Entegre Yönetim Sistemleri İşbirliği'nde, AOSB Seyhan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde; işletmelerde uygulanan süreç ve sistemlerin gelişmesine katkı sağlayan, işletme içi yetenekleri ortaya çıkarıp israfları azaltarak tasarruf yöntemlerini harekete geçiren "Kalite Çemberleri Uygulamasının detayları paylaşıldı. "Yalın Yolculukta Kilometre Taşları ve Deneyimler" konulu seminere, Kastamonu Entegre Adana Fabrika Direktörü Ergin Turan ve Kalite Sistemleri Geliştirme Müdürü Onur Yılmaz, konuşmacı olarak katıldı.
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AOSB’de işletmeler deneyimlerini paylaşıyor
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