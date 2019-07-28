Adanalı Kayhan rekora koştu

5. Erzurum Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası Müsabakalarında Adana TOHM Merkezi sporcularından Kayhan Özer, yarışların birinci gününde Türkiye rekorunu kırarak büyük bir başarı elde etti. Erzurum Atatürk Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen erkekler 100 metre mücadelesinde Özer, 10.33'lük performansıyla U23 Türkiye rekorunu yeniledi. Özer, kariyerinin en iyi derecesini 0.08 saniye daha geliştirdi. GURURUMUZ OLDU

TOHM Adana Koordinatörü Murat Adıgüzel, "Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası Müsabakalarının birinci gününde TOHM sporcumuz Kayhan Özer 100 metrede, sekiz yıllık U23 Türkiye rekorunu kırarak gururumuz oldu. Kayhan'ın ayrıca müsabakalarda dünyada yılın en iyi derecesini alması sevincimize sevinç kattı. Sporcumuz Kayhan'ı öncelikle üst üste aldığı başarılardan dolayı kutluyor ailesine ve antrenörüne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

ADINI DÜNYAYA DUYURACAK

AYRICA, TOHM sporcusu Kayhan Özer'den yeni rekorlar beklediğini belirten Adıgüzel, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Abdulkadir Ataşbak'a sporcularımıza imkanları doğrultusunda vermiş olduğu katkı ve desteklerinden dolayı şükranlarını sunduğunu sözlerine ekledi. Tecrübeli antrenör Nuray Sev Özdemir ise Kayhan'ın çok büyük bir başarıya imza attığını belirterek, "Sporcumuz dünya çapında yıldız kendini tanıtmaya devam edecektir" dedi.