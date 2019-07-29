Teknokent’in Bilişim 500’e girme başarısı

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknokentinde Ar-Ge çalışmaları yürüten 3 firma, bu yıl 20'ncisi düzenlenen bilişim şirketi araştırması "Bilişim 500"e girdi. Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mahit Güneş, ilk üç sırada Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi büyük bilişim firmalarının yer aldığı araştırmada, kurumlarında Ar-Ge çalışması yürüten 3 firmanın, 27 milyon lira üzerinde ciro yaparak sıralamaya girmeyi başardığını söyledi. Kahramanmaraş Teknokentin, ilk binasına 6 ay önce kavuştuğunu ve şu anda yüzde 100 doluluk oranıyla Ar-Ge çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Güneş, "Bilişim 500" arasına girerek büyük başarı gösteren firmalarda 60 Ar-Ge personelinin çalıştığını vurguladı. Güneş, teknokentteki sadece bir firmanın, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 12 ülkeye 950 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini dile getirdi.