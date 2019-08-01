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6. Anamur Tarım ve ön toplantısı yapıldı

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019
6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı ön toplantısı yapıldı
Anamur Belediyesi tarafından 23-26 Ekim tarihinde her yıl yapılan ve bu yıl 6.sı düzenlenecek olan Tarım ve Gıda Fuarı için fuar komisyonunda görev alanlar bir araya geldi ve yapılacak çalışmaları masaya yatırdılar. Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın makamında gerçekleşen toplantıya,Fuar organizasyonu komitesinde yer alan Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çetin, MHP Anamur İlçe Başkanı Adnan Gübbük, Ak Parti Anamur İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz, CHP Anamur İlçe Başkanı Turabi Yeşilçayır, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Anamur İlçe Tarım Müdürü Niyazi Sarıoğlu, Anamur Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Güngör, Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zümrüt Cömertler, Anamur Yüksekokul Müdürü Gürkan Temiz ve Anamur Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Orhun Yıldız katıldılar.
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6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı ön toplantısı yapıldı
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