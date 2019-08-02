Mersinli dalgıçlar Kızıldeniz’de

BUGÜN NELER OLDU

ersin Dalış Merkezi Spor Kulübü dalgıçları,yarımadasında,kıyısında yer alan ve dünyaca ünlü dalış merkezi olan tatil kenti'te dalış gerçekleştirerek, su altının büyülü yaşamını keşfettiler. Sporcular, yurt dışı dalış turu kapsamında'a giderek'de bu yıl dalış gerçekleştiren ilk Türk kafile oldu.Sporcular, aktarmalı seferlerle yaklaşık 7 saatlik uçuş ve 3 saati bulan kara yolculuğunun ardından Mısır'a ulaştı. Mısır'da 7 gün süren macera dolu bir organizasyona dahil olan sporcuların ilk durağı, Sina yarımadasının güney ucunda,arasındaki kıyı şeridindeki Şarm El Şeyh oldu. Yüzlerce Kızıldeniz mercan resifi bölgesi dolayısıyla dalış meraklıları için bir çekim merkezi olan Şarm El Şeyh'te, Kızıldeniz'in su altı zenginliğini keşfetmek için dalış gerçekleştiren sporcular, bir renk cümbüşüyle buluştular.DAHA önce görmedikleri güzellikteki sulara 11 dalış gerçekleştiren sporcular, adeta bir akvaryuma dalış yapma macerası yaşadı. Akıntılara karşı mücadelelerden sadece filmlerde görülebilecek deniz canlılarına birkaç santim mesafede yüzmeye kadar birçok heyecanlı an yaşayan sporcular, sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla büyük ilgi gördüler