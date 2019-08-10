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Mehmetçiğe moral ziyareti

Kurban Bayramı öncesi Üs Bölgesi’nde görevli askerleri ziyaret eden Vali , sohbet etti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019
Mehmetçiğe moral ziyareti
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kale Tepe Jandarma Üs Bölgesi'nde görevli kahraman askerleri ziyaret ederek moral verdi. Asker ile bir süre sohbet eden Vali Özkan, Engizek ve Ayranpınar bölgelerinde incelemelerde bulunarak; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz'den bilgiler aldı. NurhakÇağlayancerit ilçeleri arasında mesafeyi kısaltarak iki ilçenin etkileşimini ve gelişimini artıracak olan yolda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Özkan, bölgedeki yaylacılarla da bir süre sohbet etti.
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Mehmetçiğe moral ziyareti
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