MTOSB 3. Bölge altyapı çalışmalarını inceledi

BUGÜN NELER OLDU

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTSOB) Müteşebbis Heyet Temmuz Ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su, MTOSB Yönetim Kurulu BaşkanıSabri Tekli ve Müteşebbis Heyet üyeleri, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde alınan yönetim kurulu kararları gözden geçirerek, karara bağladı. Müteşebbis Heyet toplantısı sonrası, yiyecek içecek alanında faaliyet gösteren bir fabrikayı ziyaret eden Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığındaki Müteşebbis heyet üyeleri, Fabrika Müdürü Abdullah Biçer tarafından gerçekleştirilen tesis ve üretim hakkındaki bilgilendirme sunumunun ardından fabrikayı gezerek üretim ve işleyiş hakkında yerinde incelemelerde bulundu. Fabrika ziyareti sonrası 98 hektar alan üzerine kurulu MTOSB 3. Bölge'deki devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığındaki Müteşebbis Heyet üyeleri, MTOSB 3. Bölge altyapı işlerine ait ilerlemelerle alakalı Bölge Müdürü Halil Yılmaz tarafından bilgilendirildi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen heyet bölgenin altyapı çalışmalarındaki hızlı ilerleyişinden duyduğu memnuniyeti belirttiler.