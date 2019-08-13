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Prof. Dr. Cankoçak’tan periyodik konferanslar dizisi

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Prof. Dr. Cankoçak’tan periyodik konferanslar dizisi
YAKIN Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM)'nin düzenlediği periyodik konfreranslar dizisi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kerem Cankoçak, "CERN deneylerinde neler oluyor? LHC-CERN
Deneylerinde Standart Model Ötesi Fizik Araştırmaları" başlıklı seminer verdi.Üniversite Hastanesi 101 No'lu salonda gerçekleştirilen konferansta Prof. Dr. Kerem Cankoçak, CERN'deki çalışmaların temel amacı ile LHC (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı) deneyi konusunda katılımcılara bilgiler aktardı. Prof. Dr. Cankoçak sunumunda, CERN'nin kısa tanımını yaparak Higgs Boson'un LHC-CERN 'deki Keşfi ile deneylerden bahsetti.
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Prof. Dr. Cankoçak’tan periyodik konferanslar dizisi
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