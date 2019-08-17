Gaziantep’te deprem tatbikatı

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te ?AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri, UMKE, 112 Ambulans, Emniyet ve İtfaiye ekiplerinin katılımıyla göçük tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği Eydibaba mahallesinde bulunan iki katlı binanın tamamen yıkıldığı ve içerisinde insanların olduğu bildirildi. Söz konusu ihbarın Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne ulaşması üzerine Arama ve Kurtarma ekibi derhal olay mahalline yönlendirilerek izinli bütün Arama ve Kurtarma personeli göreve ivedi olarak çağrıldı. Yine UMKE, 112 Ambulans, Emniyet ve İtfaiye ile irtibata geçilerek koordinasyon sağlandı. Hazır kıta ekibinin olay yerine ulaşmasıyla bir süre önce kentsel dönüşüm için yıkılan binada altı vatandaşın enkaz altında bilgisinden hareketler çalışma başlatıldı. İtfaiye Arama Kurtarma ekibi, 112 Ambulansı, UMKE ekiplerinin de aktif katılımıyla tam teşekküllü arama ve kurtarma faaliyetine başlandı. Polis ekipleri tarafında alınan güvenlik önlemi ile yıkılan bina çevresinde bulunan yollar kapatılarak arama ve kurtarma ekiplerinin sağlıklı bir şekilde çalışması sağlandı. 2,5 saat süren kurtarma faaliyeti sonucunda altı vatandaş enkaz altından çıkarıldı. Gerçeği aratmayan ve başarılı bir şekilde sonlandırılan tatbikat, mahalle sakinleri tarafından takdir topladı. Olası afet durumlarına karşı başarılı bir ekibin 7/24 hazırda bulunmasının güven verdiğini belirten vatandaşlar tüm ekibe teşekkür etti.