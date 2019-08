Her şey maddiyat değil

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, takımdaki birliğin ve bütünlüğün çok kuvvetli olduğunun altını çizdi. Takım olarak henüz lige istenilen seviyede olmadıklarını, ilk 3 haftayı kazasız atlatmaları halinde gerçek kimliklerine kavuşacaklarını kaydeden Özat, "İlk maçımız olan Balıkesirspor karşılaşmasını kazanmak gerçekten önemliydi. Performans nedeniyle oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.



TRANSFER YAPMAMIZ SÜLEYMAN KOÇ'A BAĞLI BİRAZ

BALIKESIRSPOR maçında sakatlanan ve durumu ciddi olan orta saha oyuncusu Süleyman Koç'un durumuna göre transfer yapıp yapmayacaklarına karar vereceklerini anlatan deneyimli teknik adam, Stokes'un lisans sorununun 10 gün içerisinde çözüleceğini, aksi takdirde yerli bir golcü konusunda harekete geçebileceklerini anlattı. Carayol'un zamana ihtiyacı olduğunu dile getiren Özat, Suriyeli futbolcu Aosman'ın da zamanla çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını dile getirdi.



HER GEÇEN GÜN DAHA DA IYI OLACAĞIZ

LIGDE ilk 3 haftayı kayıpsız atlatmaları halinde milli maç arasından sonra gerçek kimliklerine tamamen ulaşacaklarına inandığını kaydeden Özat, "Her geçen gün daha da iyi olacağız" yorumunu yaptı. Büyük ve hedefleri olan bir camiada görev yaptığını hatırlatan başarılı teknik adam, "İstediğimiz her oyuncuyu alabilecek bir başkanımız var. Ancak elimdeki oyuncularla bir değer çıkartıp, her şeyin parayla ya da maddiyatla olmadığını göstermek istiyorum" dedi



SON 8 SEZONUN EN İYİ İKİNCİ BAŞLANGICI

ADANA Demirspor, 'Birinci Lig'de mücadele ettiği son 8 sezonun en iyi ikinci başlangıcına imza attı. Tam 3 sezon sonra lige kendi evinde oynadığı maçla başlayan Mavi Şimşekler, Balıkesirspor'u 2-0'lık skorla geçip, iyi bir başlangıç yaptı