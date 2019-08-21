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Papağanı ‘’yı ilanlarla arıyor

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Papağanı ‘Baba’yı ilanlarla arıyor
Gaziantep'in islahiye ilçesinde, iş yerinde baktığı 'Baba' isimli papağın kaybolan hayvansever Murat Sinan Bozkurt, kayıp ilanları ve sosyal hesaplarında yaptığı yayınlarla hayvanını arıyor. Bozkurt, Baba'yı bulup getirenlerin halılarını ve aracını yıkayarak, ödüllendireceğini söyledi. İlçeye bağlı Hacıali Öztürk Mahallesi'nde oturan Murat Sinan Bozkurt, Muğla'nın Fethiye ilçesinden 5 yıl önce getirdiği papağana 'Baba' adını verdi. Bozkurt'un, halı ve oto yıkama yaptığı iş yerindeki kafeste beslediği papağanı Kurban Bayram arifesi olan 10 Ağustos'ta kayboldu. Çevrede yaptığı aramaları sonuç vermeyen Murat Sinan Bozkurt, Baba'yı bulmak için sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu, üzerinde fotoğrafı ve cep telefonu numarasını yazılı ilanları sokaklara astı.
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Papağanı ‘Baba’yı ilanlarla arıyor
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