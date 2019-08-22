AOSB Akademi’nin İngilizce kursiyerleri sertifikalarını aldı

BUGÜN NELER OLDU

AdanaOrganize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesindeki AOSB Akademi'de düzenlenen İngilizce Dil Kursu'nun birinci etabı tamamlandı. Katılımcılara sertifikalarının verildiği kursun, sanayiciler ve çalışanlarından gelen talep nedeniyle devamına karar verildi. Seviye Belirleme Sınavı yapılarak başlayan kurs 2 ay sürdü. Başlangıç, orta ve ileri olmak üzere 3 farklı seviyede açılan 4 sınıfta kursiyerler, Türk ve yabancı öğretmenlerden hafta içi 3 gün, 6 saat boyunca eğitim aldı. Öğrenci katılımlı bir yaklaşımla, 3 farklı dil seviyesine uygun, dört temel dil becerisi esas alınarak hazırlanan kurs programı sonunda başarı gösteren kursiyerler sertifika almaya hak kazandı. En kalabalığı 20 kişilik sınıflarda, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde teknik ve mesleki İngilizce'ye de yer verildi. Eylül ayı içerisinde başlaması planlanan ikinci etap İngilizce Dil Kursu eğitimi ise haftada 3 gün, 2'şer saat olmak üzere yaklaşık 2 buçuk ay sürecek. Eğitime katılmak isteyen sanayiciler ve çalışanları, kayıtların sınırlı sayıda olması sebebi ile 30 Ağustos 2019 Cuma gününe kadar AOSB'nin internet sitesinden kayıt yaptırabilecekler.