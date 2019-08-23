TSYD Adana, “Futbolda Değişen Oyun Kuralları” semineri verdi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından 'Futbolda Değişen Oyun Kuralları' semineri verildi. Kokteylde ülke sporunda üst kademede kendilerine yer edinenlere başarı plaketleri verildi.Yeni sezonda Mehmet Sağlam PFDK Yönetim Kurulu Üyesi olurken,Sağlık Kurulu Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Süper Lig hakemi Zorbay Küçük, TFF 1. Lig hakemi Caner Ak ve Seyhan Belediyesi Spor Dairesi Müdürü N.Olgun Arslan'a plaket verildi.