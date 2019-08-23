TSYD Adana, “Futbolda Değişen Oyun Kuralları” semineri verdi

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından 'Futbolda Değişen Oyun Kuralları' semineri verildi. Kokteylde ülke sporunda üst kademede kendilerine yer edinenlere başarı plaketleri verildi. TSYD Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'ndeki seminerde İl Hakem Kurulu Başkanı Kürşat Uçar yeni oyun kurallarını anlattı.
Yeni sezonda Mehmet Sağlam PFDK Yönetim Kurulu Üyesi olurken, Sadi Kurdak Dopingle Mücadele Kurulu'nda ve Prof. Orhan Şen TFF Sağlık Kurulu'nda yer aldı.
Sağlık Kurulu Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Süper Lig hakemi Zorbay Küçük, TFF 1. Lig hakemi Caner Ak ve Seyhan Belediyesi Spor Dairesi Müdürü N.Olgun Arslan'a plaket verildi.