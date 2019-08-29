Melih Abi: Parkın içi çöplük olmuş oyuncaklar kırık dökük

Çukurova ilçesinde Toros Mahallesi 78034 nolu sokak. Berbat durumda. Çocukların oynadığı oyuncaklar kırık, salıncaklar yamuk yumuk olmuş. Burada oturan aileler çocuklarını bu parka götürerek eğlenmelerini sağlıyor. Uzun zamandan beri ne bakım var, ne temizlik. Park mezbelelik hale gelmiş. Çukurova ilçesine bu park yakışmıyor. Başkan Soner Çetin duyarlı biri. Hele bu konularda... Parkın durumundan haberi olduğunu sanmıyorum. Başkan, bu parka bir el at. Hemen temizlettir, bozuk olan oyuncakları da yaptır. İnsanların hayır duasını alırsın inan!



ÇAMLIYAYLA'DAN ŞİKAYET VAR

Çamlıyayla'dan çok şikayet geliyor. Cahit Keser isimli okurum yazı burada geçiriyor. Yaşadığı sorunu bize aktardı. Önlem alınmazsa birilerinin canı yanar. Okurumuz, eşiyle birlikte alışveriş yapmak için çarşıya çıkıyor. "Lavabo ihtiyacımız doğdu. Orada bulunan bir tuvalete gittik. Ama hemen karşı tarafında hem de gündüz vakti içki ve esrar içenler vardı. İki güne bir burada duruyorlar bunlar. Hem küfürlü hem de yüksek sesle konuşuyorlar. Çevreye rahatsızlık veriyorlar. Çarşının içerisinde bu tip görüntüler hoş değil. Önlem alınmalı, insanlar rahatsız edilmemeli" diyor. Haksız da değil. Jandarma bunların ayağını kesmeli. İnsanların huzurunu sağlamalı... Allah korusun başka şeyler de olabilir.