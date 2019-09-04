Mekanize Piyade’den muhteşem konser

BUGÜN NELER OLDU

Adana AVM, yaz tatili ve resmi tatillerde Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği ve keyifli vakit geçirdiği Alışveriş Merkezi olmayı sürdürüyor. M1 Adana AVM 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel 6.Mekanize Piyade Tümeni Bölge Bandı Komutanlığından oluşan bando takımının gerçekleştirmiş olduğu konsere ev sahipliği etti. Askeri Bando Takımı'nın gerçekleştirdiği konsere Avm misafirleri yoğun ilgi gösterdi. Konser alanının Türk bayrağı arka planında kurulan platform ile Bando Takımı'nın konser için yerlerini aldı. Kısa sürede Avm misafirleri coşku ile konser alanına akın edip çember oluşturdular. Bando Şefi yönetiminde konsere başlayan Bando Takımı birçok kişinin bildiği, keyifle eşlik ettiği şarkılar ile konserini sürdürdü.