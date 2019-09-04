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’den ’a yüzerek geldiler

sporcuları, ’den Kuzey Türk Cumhuriyeti’ne () 24 saat boyu yüzerek ulaştı. ’da Türk yüzücüleri, Girneli vatandaşlarımız alkışlarla karşıladı

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Mersin’den Kıbrıs’a yüzerek geldiler
Mersin'in Aydıncık ilçesi ile Kıbrıs arasındaki yaklaşık 90 kilometrelik yüzme parkurunda, daha önce Manş Denizi'ndeki parkuru 12 saat 20 dakikalık performansla geçen Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 9 kişilik ekip ile dönüşümlü olarak yüzerek, Mersin'in Aydıncık ilçesinden Girne'ye 24 saatlik sürede ulaşmayı başardılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen yüzücüleri Girne antik limanında Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Yüzerek antik limana gelen sporcular ellerinde bayraklarla Kıbrıs halkını selamladı. Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sporcuları görmekten çok memnun olduklarını ifade ederek, 90'lı yıllarda da bu etkinliğinin yapıldığını, yeniden tekrarlanmasının son derece sevindirici olduğunu söyledi.
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Mersin’den Kıbrıs’a yüzerek geldiler
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