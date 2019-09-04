Mersin’den Kıbrıs’a yüzerek geldiler

BUGÜN NELER OLDU

ersin'in Aydıncık ilçesi ile Kıbrıs arasındaki yaklaşık 90 kilometrelik yüzme parkurunda, daha önce Manş Denizi'ndeki parkuru 12 saat 20 dakikalık performansla geçen Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen yüzücüleri Girne antik limanında Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Yüzerek antik limana gelen sporcular ellerinde bayraklarla Kıbrıs halkını selamladı. Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sporcuları görmekten çok memnun olduklarını ifade ederek,