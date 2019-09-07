K.maraş uyumda zırvede

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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın üretim ve ihracatıyla Türkiye ekonomisine çok önemli katkı sağladığını, aynı zamanda sosyal standartlar bakımından fabrikaların kanun, kural ve tüzüklere uygun şekilde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Zabun, iş dünyasının ekonomik koşullardan dolayı oldukça dikkatli ve sağduyulu olunması gereken bir dönemden geçtiğini ifade ederek, böyle bir dönemde üretim yapan fabrikaların, sosyal standartlara uyum açısından kanun, kural ve tüzüklere uygun şekilde faaliyet gösterdiklerini ifade etti. Başkan Zabun, "Şehrimizde üretim yapan fabrikalar, tüm işçi kardeşlerimize saygılı ve dürüst muamele göstermekte, onlara sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamaktadır. İnsan haklarına ve çalışma hayatını düzenlemeye yönelik ülkemiz yasal mevzuatı ve bu kapsamda uluslararası anlaşmalarla taraf olduğumuz kurallar ile yabancı mümessil firmaların yayınladıkları sosyal standartlarına uyum bakımından Kahramanmaraş çok başarılı bir çizgide bulunmaktadır. Kahramanmaraş'ın en önemli özelliği işçi-işveren uyumunun çok güçlü olmasıdır" dedi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Kahramanmaraş'ın tanıtımı ve şehrin rekabet gücünün artırılması için tüm gücüyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Zabun, Kahramanmaraş'ın bu yıl 88.si düzenlenecek olan İzmir Enternasyonel Fuarı'nın onur konuğu olduğunu söyledi. Zabun, "Ekonomisi büyük ölçüde sanayi sektörlerine dayalı Kahramanmaraş'ın üretim ve ticarette avantajlı konuma ulaşması adına İzmir Enternasyonel Fuarı'nda en iyi şekilde dünyaya tanıtılması çok önemli" diye konuştu. Başkan Zabun, "Kahramanmaraş, geçtiğimiz yıl 1 milyon 63 bin 782 kişinin ziyaret ettiği ve 1 milyar dolara yakın iş bağlantısına ev sahipliği yapan Uluslararası İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konuğu olacak. Bizler de bu Fuara firmalarımızla birlikte katılarak şehrimizi ve iş dünyamızı en iyi şekilde temsil etmek üzere İzmir'e gidiyoruz. Burada 9 gün boyunca Kahramanmaraş'ın hem modern üretim yapısını hem de kültürel ve tarihi değerlerini sergileyerek geçmişi ve geleceği ile kentimizi en etkin şekilde tanıtacağız. Ekonomik işbirliği bakımından önemli bir imkan doğacak" dedi.