Sutopunda büyük mücadele

TÜRKIYE Sutopu Federasyonu
planlı faaliyet programında
yer alan U-19 Erkekler Bölgesel Lig maçları, Şehitkamil Belediyesi Alleben 1 Yüzme Havuzu'
nda
oynanıyor.
Toplam 9 kulübün
katılım gösterdiği
müsabakada A Grubu ve B Grubu
'nu
ilk iki sırada
tamamlayan takımlar, U-19 Erkekler 2. Ligi
'ne yükselmeye
hak kazanacaklar.
Sutopu Antrenörü Yakup
Aslan, "Kulübümüz Şehitkamil, Bölgesel Lig'de mücadele ediyor. Şu an U19 Erkekler kategorisinde 2. Lig'i hedefliyoruz. Müsabakalara 9 takım katıldı. Bu 9 takım içerisinde 2 takım 2. Lig'e yükselecek. Her takım çok güçlü ve iyi mücadele maçları çıkıyor. Her takım, 2. Lig'e yükselmek istiyor ama Şehitkamil Belediyesi Sutopu Takımı olarak biz de güçlü bir ekibiz"
dedi.