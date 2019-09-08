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Sutopunda büyük mücadele

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Sutopunda büyük mücadele
TÜRKIYE Sutopu Federasyonu planlı faaliyet programında yer alan U-19 Erkekler Bölgesel Lig maçları, Şehitkamil Belediyesi Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda oynanıyor. Toplam 9 kulübün katılım gösterdiği müsabakada A Grubu ve B Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan takımlar, U-19 Erkekler 2. Ligi'ne yükselmeye hak kazanacaklar. Sutopu Antrenörü Yakup Aslan, "Kulübümüz Şehitkamil, Bölgesel Lig'de mücadele ediyor. Şu an U19 Erkekler kategorisinde 2. Lig'i hedefliyoruz. Müsabakalara 9 takım katıldı. Bu 9 takım içerisinde 2 takım 2. Lig'e yükselecek. Her takım çok güçlü ve iyi mücadele maçları çıkıyor. Her takım, 2. Lig'e yükselmek istiyor ama Şehitkamil Belediyesi Sutopu Takımı olarak biz de güçlü bir ekibiz" dedi.
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Sutopunda büyük mücadele
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