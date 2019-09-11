Felçten kurtuldu bakır ustası oldu

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yaşayan Tülay Demir, felç geçirdikten sonra hareket kabiliyetini güçlendirmek için bakır işleme işine başladı. Demir, kısa sürede öğrendiği bakır işi sayesinde hem sağlığına kavuştu hem de kendi iş yerini açtı. Demir, yüzünün sol tarafını ve vücudunun bazı noktalarını etkileyecek şekilde felç geçirdi. Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren ve doktorların sürekli ellerini hareket ettirmesini istediği Demir, bakır işleme kursuna giderek işin ustası oldu. İşinde kısa sürede başarılı olan Demir, hem sağlığına kavuştu hem de yaptığı bakır işlemelerden kazandığı parayla kendi iş yerini açtı. Yaptığı ürünleri Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasına satan 60 yaşındaki Demir, bu sayede ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Tülay Demir, "Ben yıllar önce bir hastalık geçirdim. Doktorlar özellikle ellerimi hareket ettirmemi istedi. Ben de ondan sonra bakır işleme işine girdim. Bu işe başladıktan sonra hastalığımda düzeldi. Sağlığıma da kavuştum" dedi.