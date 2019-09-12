Şahinbey’in milli gururu

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TEnın başarılı oyuncularındankampına davet edildi.Takımın başarılı futbolcularınun Düzce de yapılacakolan kampına davet edildi., önümüzdeki senePolonya'da gerçekleştirilecek'deki'nde hazırlanıyor.Alınan davetten dolayı gurur duyduğunuifade eden Kulüp Başkanı CumaGüzel,dedi.