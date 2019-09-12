Şahinbey’in milli gururu

GAZIANTEP'TE Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'
nın başarılı oyuncularından Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, Feyyaz Gözaçık, İbrahim Halil Esen ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş Milli Takım
kampına davet edildi.
Takımın başarılı futbolcuları Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, Feyyaz Gözaçık, İbrahim Halil Esen ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş, Türkiye Futbol Federasyonu'
nun Düzce de yapılacak
olan kampına davet edildi. Ampute Milli Futbol Takımı
, önümüzdeki sene
Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonasına Düzce
'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri
'nde hazırlanıyor.
Alınan davetten dolayı gurur duyduğunu
ifade eden Kulüp Başkanı Cuma
Güzel, "Takım oyuncularımızdan başarılı oyuncularından Fatih Şentürk, Rahmi Özcan, Feyyaz Gözaçık, İbrahim Halil Esen ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş'un Milli Takım kampına davet edilmesi bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı"
dedi.