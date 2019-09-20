Sevilay’ın her zaman yanındayız

BUGÜN NELER OLDU

ahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya 3.'sü olan sporcu Sevilay Öztürk ile bir araya geldi. Başkan Güngör,dedi. Elde ettiği başarı karşısında büyük gurur ve mutluluk yaşadığını belirten başarılı sporcu ise,ifadelerini kullandı.