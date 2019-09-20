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Sevilay’ın her zaman yanındayız

Yüzmede bronz madalya kazanan K.Maraşlı Sevilay Öztürk’ü ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, “Türkiye’yi ve ’ı çok mutlu etti” dedi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019
Sevilay’ın her zaman yanındayız
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya 3.'sü olan sporcu Sevilay Öztürk ile bir araya geldi. Başkan Güngör, "Sporcumuz Sevilay Öztürk'ü tebrik ettik. Sayıh Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Sevilay'ı kabulünde vermiş olduğu talimatı da yerine getiriyoruz. Yanındayız Sevilay" dedi. Elde ettiği başarı karşısında büyük gurur ve mutluluk yaşadığını belirten başarılı sporcu ise, "Hedefim birincilikti ancak bunu başaramadık. 3'üncü oldum. Bana bu yolda destek olan aileme, başkanımıza teşekkür borçluyum. Bundan sonraki yarışlara daha sıkı hazırlanarak derecemi yükselteceğim. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.
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Sevilay’ın her zaman yanındayız
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