Süper lig’den amatör lige

Türk futbolunun en önemli kulüplerinden biri olan, UEFA Kupası'ndaki Roma zaferiyle Türkiye'ye sevinç yaşatan Gaziantepspor, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) kadar düştü. Eski oyuncularına olan borçları nedeniyle sezon başında FIFA tarafından cezalandırılan kırmızı-siyahlılar, bu hafta BAL'daki ilk maçında Kahta 02 Spor ile karşılaşacak.

GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Yaşadığı maddi imkansızlıklar nedeniyle 2016-2017 sezonunda 28 yıl aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'e veda eden, sonrasında TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de de tutunamayıp TFF 3. Lig'e düşen kırmızısiyahlı ekip tam anlamıyla yaşam mücadelesi veriyor. Borcu nedeniyle elektrik, doğalgazı ve suyu kesik olan, harabeyi andıran tesisler daha öncede gündeme gelmiş ve kulübün yaşadığı sıkıntıyı gözler önüne sermişti.



SAYISIZ YILDIZ KAZANDIRDI

TÜRK futboluna Fatih Tekke, Hasan Özer, Erhan Namlı, İsmail Köybaşı, Oktay Derelioğlu, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Kemal Aslan, Erdal Güneş, Erdal Kılıçarslan, Ekrem Dağ, Mehmet Polat, Ayhan Akman, Bekir İrtegün, Cenk Tosun, Muhammed Demir gibi yıldız isimleri kazandıran kulübün içler acısı durumu kırmızı-siyahlı renklere gönül veren taraftarları da üzdü.