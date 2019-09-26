Vali Gül’den ekonomi dersi

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine yılın ilk dersini verdi. Vali Gül, "Siyasi ve ekonomik gündemi iyi takip edin" dedi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Erdoğan, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve öğretim üyelerinin katıldığı açılış dersinde konuşan Vali Gül, Gaziantep Üniversitesi'nde okumanın çok büyük bir şans olduğunu belirterek, burada verilen kaliteli eğitimin yanı sıra şehrin de ikinci bir Üniversite olduğunu söyledi. Vali Gül, konuşmasının devamında Gaziantep'te insani ilişkiler, ticari ilişkiler, sivil toplum kuruluşları faaliyetleri de size ikinci bir diploma olarak yansıyacak diye konuştu. Öğrencilere gündemden uzak kalmamaları tavsiyesinde bulunan Vali Davut Gül, gündemi hem siyasal hem de ekonomik anlamda takip etmelerini belirterek, aynı zamanda sosyal yaşamın içerisinde olmalarını söyledi. Vali Gül, "Son iki ayda merkez bankası faizleri 7.5 puana yakın indirdi, bu çok önemli. Normal şartlarda beklenti şuydu, faizlerin indiğinde dövizin yükseleceği yönündeydi. Ama döviz yükselmedi hatta zaman zaman düşüşe geçtiği de oldu. Aynı seviyede kaldığı düşünüldüğünde, bu hem uluslararası piyasaların hem de Türkiye'deki piyasaların aslında Türkiye'deki ekonomiye verdiği destek, güven anlamına geliyor" dedi. Gaziantep'in ekonomik büyümesinin Türkiye'nin 4.5 katı olduğuna dikkat çeken Gül, "Bu çok önemli bir rakam. Gaziantep'teki bu büyüme ivmesini bütün Türkiye'ye yansımasını arzuluyoruz. Bunun da temelde olabilmesi için ucuz sermayeye ihtiyaç var. İnsanların fabrikası var ama işletme sermayesi ucuz olacak ki, üretim, istihdam artsın. Aynı şekilde ihracat yapıyor, rekabet edebilmesi için ucuz krediye ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanımızın faiz konusunda serzenişte bulunurken aslında temel sebebi bu. Yüzde 30-40 ile hiç kimsenin üretim yapma şansı yok" şeklinde konuştu.Vali Gül konuşmasının devamında şunları söyledi: "Başkanlık sisteminin de temel mantığın daha çabuk karar alınsın, çalışabilecek üst düzey personeller kamuda ya da dışarıdan seçme imkânı bulunabilsin, istikrar sağlansın. Avrupa'da şuanda seçimlerden sonra 8-10 ay gibi süre koalisyon görüşmeleri devam edilebiliyor, bizde ise başkanlık sistemine geçişle birlikte sandıkta kim kazanırsa onunla devam edilecek ve 5 yıllık bir iktidar oluyor. Sistemle birlikte piyasalara, siyasete güven veriyor. Vatandaş hesabını beş yıl sonraya göre yapıyor" dedi. Gaziantep Valisi Davut Gül açılış dersi sonrasında GAÜN Merkezi Yemekhanesinde öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemek aldı ve öğrencilerle sohbet etti. Rektör Prof. Dr. Ali Gür ile birlikte yemek sonrası kampüs içindeki çarşıyı da gezen Vali Gül, öğrencilerle sohbet etti.