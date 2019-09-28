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’nin gösterisi ilgi gördü

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Anadolu Ateşi’nin gösterisi ilgi gördü
MERSİN'DE sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Grubu'nun gösterisi, yoğun ilgi gördü. 'Istanbul Dreams by Anadolu Ateşi' Türkiye turnesi kapsamında Mersin'e gelen Anadolu Ateşi Dans Grubu, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı. Gösteriyi 1200 kişi izledi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sanata ilgi duyan ve özel yeteneği olan 60 çocuk da izleyiciler arasındaki yerini aldı. Heyecanları ve mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, gösteriyi ilgiyle izledi. Çocuklar, Anadolu'nun binlerce yıllık sevgi, kültür ve tarih mozaiğinin dansa yansımasına şahitlik etti.
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Anadolu Ateşi’nin gösterisi ilgi gördü
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