Öğrenciler TEKNOFEST’ten ödüllerle döndü

BUGÜN NELER OLDU

Niğde Ömer Halisdemir Üniversiteleri öğrencileri, katıldıkları TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) başarılarla döndü. Akademik danışmanlığını Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bora Timurkutluk'un yaptığı ve Araş. Gör. Tolga Altan ile öğrenciler Serdar Balçın, Ümit Kılıç, Sezer Bulut, Barış Kaya, Melihcan Altan ve Alp Emre Özcan'dan oluşan "Albatros" takımı, "HUMA" isimli İnsansız Hava Aracıyla katıldıkları TEKNOFEST'te düzenlenen 2019 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları yarışında, Sabit Kanat kategorisinde Performans Ödüllerinde dünya ikinciliği elde etti ve TUSAŞ Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Remzi İnan'ın katkılarıyla öğrencilerin hazırladığı yerli batarya yönetim sistemi tasarlanarak üretilen elektrikli araç "Kızıl Elma" Teknik Tasarım Ödülünün sahibi olurken Savunma Sanayi Başkanlığının düzenlendiği İnsansız Kara Aracı yarışlarında ise insansız kara aracı "Eslemnur" Türkiye üçüncülüğü elde etti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, yarışmaya katılan öğrencilerle bir araya gelerek onları tebrik etti.