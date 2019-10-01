Anamurluları buluşturan düğün

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ ailesinin güzel kızları Aslıhan Akdeniz ile Hüseyin Batun dünya evine girdi. Zekiye- İbrahim Batun (merhum) çiftinin oğlu, Anamur Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Batun, Gülcan-Aziz Akdeniz çiftinin kızı Aslıhan'ın düğün töreni, Anamur 82 Sosyal Tesislerinde yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu yaptığı konuşmada "Kızım Aslı ile oğlumuz Hüseyin'in mutlu günlerini paylaştığınız için her iki aile adına teşekkür ederim. Genç çiftlerimizin azalmadan çoğalmasını canı gönülden diliyorum. Hep mutlu olsunlar" ifadelerine yer verdi.