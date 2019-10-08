ÜHBD yönetiminden Bakan Koca’ya ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar'ın da aralarında bulunduğu Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği (ÜHBD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Selçuk Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Mustafa Şahin, İstanbul Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Mahmut Ak, Ege Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Necdet Budak ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Pof. Dr. Nuri Aydın'ın bulunduğu heyeti makamında ağırladı. ÜHBD çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Koca ile Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği üyeleri, sağlık politikaları başta olmak üzere sağlık alanındaki birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.