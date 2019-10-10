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’da dans şöleni başlıyor

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Adana’da dans şöleni başlıyor
12-13 EKİM 2019 tarihlerinde Casa De La Danza / Dans Evi organizasyonu ile bu yıl 5'incisi düzenlenen, Dünya Dans Sporu Federasyonu (WDSF) Adana Open Zafer Kupası Dans Sporu Yarışması, Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda 19 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek. Organizasyona; Rusya, Slovenya, Gürcistan, Lübnan, Almanya, Letonya, Sırbistan, Ukrayna, Bosna Hersek, Lüksemburg, Portekiz, Karadağ, Beyaz Rusya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Hollanda, Makedonya'dan sporcular katılacak. 12 Ekim 2019 Cumartesi, 09.30 - 21.30 saatleri arasında Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) Ulusal Sıralama Yarışması 1. Etap'ı gerçekleşecek. 13 Ekim 2019 Pazar günü ise Dünya Dans Sporu Federasyonu (WDSF) Adana Open Zafer Kupası, 19 ülke dans sporcularının katılımıyla gerçekleşecektir.
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Adana’da dans şöleni başlıyor
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