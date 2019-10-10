Mersin Robot Takımı’na Vali’den moral ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

ersin Valisi Ali İhsan Su,ile biraraya geldi., Tarsus programı kapsamındailk olarak 18-20Ekim'de'nda gerçekleştirilecekrobotik kodlamave inşa etme yarışmasındaMersin'i temsil edecekve mentörleri ile buluştu.'nde öğrenim gören 21 öğrenci ile 4 mentöröğretmenden oluşan' takımınıntasarladığı robotu ilgiyle inceleyen, takım kaptanından robotunmekanik ve elektronikaksamları hakkında bilgi alarak,öğrencilere yarışmada başarılardiledi.