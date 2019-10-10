Mersin Robot Takımı’na Vali’den moral ziyareti

M
ersin Valisi Ali İhsan Su, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'R3D3MERSIN robot takımı'
ile bir
araya geldi. Vali Su
, Tarsus programı kapsamında
ilk olarak 18-20
Ekim'de Servet Tazegül Spor Salonu
'nda gerçekleştirilecek First Robotic Competition
robotik kodlama
ve inşa etme yarışmasında
Mersin'i temsil edecek Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'R3D3MERSIN robot takımı'
ve mentörleri ile buluştu. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde öğrenim gören 21 öğrenci ile 4 mentör
öğretmenden oluşan 'R3D3MERSIN
' takımının
tasarladığı robotu ilgiyle inceleyen Vali Su
, takım kaptanından robotun
mekanik ve elektronik
aksamları hakkında bilgi alarak,
öğrencilere yarışmada başarılar
diledi. Türkiye'de İstanbul'dan sonra ilk kez Mersin'de yapılacak ara yarışlar bu yıl 'Star Wars' temasıyla düzenlenecek. Yarışmaya ulusal düzeyde 42 takım ve 550 öğrenci katılacak.