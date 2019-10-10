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Robot Takımı’na Vali’den moral ziyareti

Vali İhsan Su, 18-20 Ekim’de Servet Tazegül Spor Salonu’nda yapılacak robotik kodlama yarışmasına katılacak olan öğrencilere güven aşıladı

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Mersin Robot Takımı’na Vali’den moral ziyareti
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'R3D3MERSIN robot takımı' ile bir araya geldi. Vali Su, Tarsus programı kapsamında ilk olarak 18-20 Ekim'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek First Robotic Competition robotik kodlama ve inşa etme yarışmasında Mersin'i temsil edecek Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'R3D3MERSIN robot takımı' ve mentörleri ile buluştu. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 21 öğrenci ile 4 mentör öğretmenden oluşan 'R3D3MERSIN' takımının tasarladığı robotu ilgiyle inceleyen Vali Su, takım kaptanından robotun mekanik ve elektronik aksamları hakkında bilgi alarak, öğrencilere yarışmada başarılar diledi. Türkiye'de İstanbul'dan sonra ilk kez Mersin'de yapılacak ara yarışlar bu yıl 'Star Wars' temasıyla düzenlenecek. Yarışmaya ulusal düzeyde 42 takım ve 550 öğrenci katılacak.
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Mersin Robot Takımı’na Vali’den moral ziyareti
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