Arda’dan takdir toplayan karar

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öğrenci Arda Ayten, "Çok kitap isteyip alamamıştım. Bu yarışmaya da çok kitap alabilmek için katıldım" diyerek ATV'nin en çok izlenen fenomen bilgi yarışma programına katılmıştı. 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının final sorusunda İstiklal Marşı'nda gelen soruyu bilerek 1 milyon TL'yi kazanan 21 yaşındaki tıp öğrencisi takdir toplayan bir karar verdi. Kitaplığındaki "Okumaktan çok keyif aldığım" dediği 10 kitabı çekilişle kazananlara yollamaya karar verdiğini duyurdu. Arda Ayten bu kararını sosyal paylaşım hesabından şöyle duyurdu: Okumaktan çok keyif aldığım bu kitapları yollamak istiyorum. Yapmanız gereken tek şey 'Okumakneguzelsey' yazıp paylaşmak ve bu gönderiyi beğenmek. Arda Ayten'in yollamak istediği kitaplar, Vadideki Zambak, Kadransız Saat, Bir İdam mahkûmun son günü, Dorian Gray'ın Potresi, Köpek Kalbi, Gog-Gülün Adı, Benim Üniversitelerim, Yıldız Gezgini ve Beyaz Geceler. Paylaşıma 5 bin 601 kişi katıldı