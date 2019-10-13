Besyo’dan tanışma etkinliği

BUGÜN NELER OLDU

KILIS 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) yeni öğrencileri için tanışma ve kaynaşma etkinliği düzenledi. Spor salonunda düzenlenen etkinlik, BESYO Müdürü Doç. Dr. Cengiz Taşkın'ın selamlama konuşmasıyla başladı. Taşkın, BESYO olarak gerek fiziki ve sportif imkânlar yönünden gerekse alanında uzman akademik kadro olarak çok iyi bir seviyede olduklarını söyledi. Öğrencilere çalışkan, sosyal ve girişken olmalarını öğütleyen Taşkın, konuşmasının ardından BESYO'nun kuruluş ve gelişiminde 1 yıldan fazla süreyle BESYO Müdürlüğü yapan Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Gülcü'ye günün anısına plaket takdim etti. Etkinlikte öğrenciler çuval yarışması, ağızda yumurta taşıma, balon patlatma ve suda elma yeme yarışmasında kıyasıya yarıştılar.