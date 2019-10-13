Bölgemizde tek yürek olduk esnaftan harekata Türk Bayraklı destek

K.Maraş'ta mahalle esnafları Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı iş yerlerine Türk bayrağı astı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine yapılan barış pınarı harekatına destek için Onikişubat ilçesi Serintepe mahallesi esnaf ve vatandaşlarından destek geldi. Mahalle muhtarı Ramazan Gürbak tarafından 'as bayrakları' kampanyasıyla vatandaşlar iş yerlerini Türk Bayrağı ile donattı. Yaklaşık 2 bin hanenin olduğu mahallede, Mehmetçiğe ve harekata destek amaçlı iş yerlerinin Türk bayraklarıyla donatıldığını söyleyen Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak, "İstiklal mücadelesinin ilk başladığı yer Kahramanmaraş'tır. Bu nedenle Serintepe Mahallesi olarak Türk askerimizi destekleme amacıyla barış pınarı harekatı adı ile başlanılan ve başta Suriye'nin güvenli toprak bütünlüğünü korumak kendi sınır bölgemizi terör tehditlerine karşı muhafaza etmek amacıyla Türk ordumuz barış elçileriyle hareket halindedir. Bizde bu nedenle mahalle esnafı ve sakinleri olarak onlara destek olabilme adına bayrak kampanyası başlattık. Başta esnafımız olmak üzere yaklaşık 2 bin hanemize ulaştık ve ordumuzun yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla bayraklarımızı astık. Burada Suriyeliler de var ve Türk bayrağımızı astılar. Kim ne dersi desin Siyonist ve emperyalistlere karşı biz topraklarımızı koruyacağız.

TÜRK BAYRAĞI ALTINDA YAŞAMAKTAN GURURLUYUZ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Zeytin Dalı Harekatı sırasında, YPG/ PYD terör örgütlerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirdikleri roketli saldırıda şehit olan Rıfat Sinirli'nin eşi Ayşe Sinirli ve 11 Mayıs Reyhanlı saldırısında kızı ile torununu şehit veren Döne Kuvvet, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini açıkladı.



YÖRÜK ANA VE MUHAMMED DEDE MEHMETÇİK'İN YANINDA

HATAY'DA Zeytin Dalı Harekatı sırasında Mehmetçik için kurban kesen ve harekatın adeta simgesi haline gelen ve "Yörük Ana" olarak tanınan Döndü Deveci ile askere çay demleyip servis eden 86 yaşındaki Muhammed Bulut, Barış Pınarı Harekatı'nı da yakından takip ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerler için Hassa'da kestikleri kurbanın kanını askerlerin alnına süren "Yörük Ana" 66 yaşındaki Döndü Deveci, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in zaferle dönmesi için dua ediyor. Deveci, harekatı başladığı günden bu yana televizyondan izlediğini söyledi. Zeytin Dalı Harekatı sırasında güzel anılar yaşadığını belirten Deveci, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere de aynı şekilde kurban kesmek istiyorum. İnşallah nasip olursa Şanlıurfa'ya gidip onlara kurban kesip dua edeceğim" diye konuştu. Hassa'da Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçikler için çay demleyip askerlere servis eden 86 yaşındaki Muhammed Bulut da her zaman Mehmetçik'in yanında olduğunu dile getirdi. Askerler için sürekli dua ettiğini aktaran Bulut, "Askerlik, en şerefli bir meslektir. Bizim de canımız keşke o yolda gitse. Bu operasyonu da zaferle kazanırlar inşallah" sözlerine yer verdi.



EN YAŞLI HACI FİKRİYE NİNEDEN ASKERLERİMİZE DUA

TÜRKİYE'NİN en yaşlı hacısı 105 yaşındaki Fikriye Çam, devam eden 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her gün dua ettiğini söyledi. 5 çocuğu, 24 torunu ve 20'de torununun çocuğu bulunan Mersin'de kızıyla yaşayan 105 yaşındaki Fikriye Çam, geçen Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hacca gitti. Akraba ziyareti için Adana'ya gelen Çam, Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı'na giden Mehmetçiklere her gün dua eteğini söyledi.

"ÇOK DUA EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da her gün dua ettiğini belirten Çam, "Allah askerimize ve Cumhurbaşkanımıza kuvvet versin. Allah onu düşürmesin. Çok dua ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı çocuğum gibi seviyorum" ifadelerini kullandı. Fikriye Çam 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'nı iyi hatırladığını ve ülkenin durumunun o zaman çok iyi olmadığını söyledi.



CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU

TÜRKIYE'NIN güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hatay, Mersin, Osmaniye ve Adana'daki camilerde Fetih suresi okundu.