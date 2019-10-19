Prof. Dr. Dumanoğlu seminer verdi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi'nin (DESAM) düzenlediği periyodik konferanslar dizisi kapsamında Çukurova Üniversitesi ve CERN'de Deneysel Yüksek Enerji Fiziği alanındaki çalışmalar yürüten Prof. Dr. İsa Dumanoğlu tarafından 'Maddenin Derinliklerine Yolculuk' başlıklı sunum yapıldı. Üniversitesi hastanesi 101 No'lu Salon'da gerçekleştirilen sunumda, Prof. Dr. Dumanoğlu, ilk çağdan bu yana maddenin nasıl keşfedildiğinin aşamalarını detaylı bir şekilde katılımcılara anlattı. Prof. Dr. Dumanoğlu, henüz keşfedilmeyen maddeler ile Avrupa Nükleer Fizik Araştırma Merkezinde (CERN) çalışılan maddenin alt parçacıklarına ilişkin yeni modellere ilişkin detaylı bilgiler verdi. Çukurova Üniversitesi Compact Müon Selonoid (CMS) deneyinin grup lideri olan Prof. Dr. İsa Dumanoğlu, aktif olarak çalışmalara başladığı Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde CERN'de yürütülen CMS deneyine katkı sağlayacak.