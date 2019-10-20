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‘Perde’ dedi

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Erdemli Şehir Tiyatrosu ‘Perde’ dedi
ERDEMLİ Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Entrikalı Dolap Komedyası' ile Belediye Kültür Merkezinde düzenli hale getirdiği tiyatro gösterilerine, Cuma günü başladı. Yediden yetmişe her yaş gurubundan vatandaşlara tiyatro eğitimi veren ve bunu gerçekleştirirken her Cuma farklı bir gösterimle izleyici karşısına çıkan Belediye Şehir Tiyatrosu, saat 19.00'da başlayan oyunda gösterdiği performansla sanatseverleri büyüledi. Genel Sanat Yönetmeni Deniz Sandalcı ayrıca, sezon eğitimi için kayıtların başladığını vurgulayarak, tiyatro eğitimi almak isteyen vatandaşları da 25 Ekim'e kadar Kültür Merkezine beklediklerini belirtti.
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Erdemli Şehir Tiyatrosu ‘Perde’ dedi
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