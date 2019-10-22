Melih ABİ: Alt geçit yaya yoluna sarkan otlar temizlendi

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz günlerde yazmıştım.Şehit Mustafa Sarı Alt Geçiti'nin yaya yolunda duvardan sarkan çimlerin yarattığı sorun sıkıntı giderildi.Yaya yolu zaten iki kişilikti sarkan çimler de yolu kapatıyordu.Büyükşehir Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yazıdan sonra oraya çeki düzen verdi.Çimleri temizledi.Hatta biraz da kısalttı.Şimdi daha da güzel oldu.Duvara bir görsellik kazandırdı.Kaldırımda yürüyen yayalar mutlu.Görüntü güzel!Boşuna eleştirmedik!Yapılan hizmete de okurlarımız adına teşekkür etmesini biliriz.Kabasakal'da Rüzgarlı Tepe yolu.Yol gürdüğünüz gibi berbat.Haziran ayı içinde yolun yapılması adına belediyeye başvurulmuş!Molozların ve çevrenin temizlenmesi için gereken başvuru yapılmış.Ama ses seda yok!Yapın şu yolu kardeşim.Yarın yağmurlarla birlikte bu oyuklar daha da büyüyecek.Her yer çamur içinde kalacak.Hazır havalar müsaitken düzenleyin orayı.Yama asfalt yapmak zor değil.