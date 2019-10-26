SANKO’dan 200 milyonluk yatırım

BUGÜN NELER OLDU

Holding, enerji sektöründe büyümeye devam edecek. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, bugüne kadar 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptıkları sektörde 200 milyon dolarlık ek yatırımla kapasitelerini arttıracaklarını açıkladı. Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Uluslararası Enerji ve Mühendislik Kongresi'nde konuşan Abdulkadir Konukoğlu, "Dünyadaki kavgaların tamamının enerji ve petrol üzerinden çıktığını biliyoruz. Bazen 'iyi ki ülkemizde petrol yok' diyorum. Petrolün olmaması iyi bir şey değil ama nerede petrol varsa orada kavga var. Bir de petrolü olanlar onu satıp yiyor, başka bir şey üretmiyor. Tıpkı arazisi bol olan şehirler gibi. Bakın, Gaziantep'te arazi yok, herkes girişimci, sanayici oluyor" dedi. SANKO'nun bugüne kadar 1,5 milyar dolar yatırım yaparak 6 hidroelektrik, 2 rüzgâr santrali ve 3 jeotermal santrali inşa ettiğini belirten Konukoğlu, "Tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan toplam 725 mw kurulu güçle yılda 2,7 milyar kwh enerji üretiyoruz. 2020 yılı sonuna kadar yapacağımız 200 milyon dolarlık ek yatırım ile kapasitemizi 900 mw'a çıkartarak yılda 3,4 milyar kwh elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerjiye dayalı üretim ile sağladığımız karbon azalımı, teknoloji ve verimlilik odaklı elektrik üretim yatırımları ile sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlamaktayız" diye konuştu. Kongre düzenleme komitesi başkanı Gaziantep Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Atmaca ise, içinde bulunduğum sürecin enerjiyle iç içe olduğuna dikkat çekti.