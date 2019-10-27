HKÜ öğrencileri sertifika aldı

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Gaziantep Sanayi Odası ve SAP Türkiye işbirliği ile gerçekleştirilen "Genç Profesyoneller Programı Sertifika Töreni" (Young Professional Program) başarı ile tamamlandı. Yirmi beş öğrencinin sertifikasını almaya hak kazandığı programda, HKÜ Öğrencileri de SAP'ın global sertifikalarını aldı. Üniversite Sanayi iş birliği çerçevesinde yapılan sertifika töreni, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. İletişim, sunum, tasarım odaklı düşünme gibi kişisel becerilerin gelişimini destekleyen programa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, "İçtiğimiz su bile dijitalleşen dünyamızın bir ürünü. El değmeden kimsenin dokunmadığı ve kaynağından bize ulaşan bir su. Hayatımızın her alanında artık makineleşme ve beraberinde gelen yenilikçi teknolojiler hâkim. Finans sektöründe artık verilerin daha iyi analiz edildiği, otonom araçların daha güvenli sürüş sağladığı, tıbbi doktorların daha iyi ameliyatlar ve operasyonlar yaptığı bir dünyadayız" dedi. Dijital dönüşümün herkes için bir gereklilik olduğunu söyleyen HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, "Biz SAP Türkiye programını Gaziantep Sanayi Odasıyla birlikte HKÜ'de gerçekleştirdik. 25 katılımcımız vardı. 25 katılımcının içinde ikisi HKÜ öğrencisi. Bu öğrencilerimiz global sertifikayı almaya hak kazandılar. Tüm öğrencilerimiz SAP programıyla İstanbul'a gidecekler" dedi.