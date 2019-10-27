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Vali Özkan’dan esnafa ziyaret

, İl Emniyet Müdürü ile birlikte Tarihi ve Demirciler Çarşısı esnaflarını ziyaret etti

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 27.10.2019
Vali Özkan’dan esnafa ziyaret
KAHRAMANMARAŞ Valisi Vahdettin Özkan, Emniyet Müdürü Doğan İnci ile birlikte Tarihi Kapalı Çarşı ve Demirciler Çarşısında bulunan esnaflara sürpriz ziyaret yaptı. Vali Vahdettin Özkan ve Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin selam verip "Hayırlı işler" dileyerek kapılarında gören çarşı esnafı şaşkınlığı ve mutluluğu bir arada yaşadı. Ziyaret ettikleri esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Vahdettin Özkan, "Alın teri ile kazanç sağlayan esnaflarımız, ülkemizin kalkınmasındaki en önemli paydaşlarındandır. Devletimiz ve Hükümetimizin bizlere verdiği yetki ve sorumlulukla her daim sanayicimizin ve esnafımızın yanındayız. Onların huzur ve güven ortamında alın teri el emeği ile ekmek teknelerini çalıştırarak şehrimize dolayısıyla ülkemize yaptıkları katkılar büyüktür, taktire ve tebriye mashardır" dedi.
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Vali Özkan’dan esnafa ziyaret
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